Türgi tõrjus USA survet seoses Vene raketisüsteemi katsetusega

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan kinnitas varem reedel, et eelmisel nädalal katsetati esimest korda Vene raketisüsteemi S-400.

«Me ei kavatse Ameerikalt selleks luba küsida,» lisas Erdoğan. President rõhutas, et USA seisukohad raketisüsteemi küsimuses Türgit ei seo.

Aktopi sõnul on katsetused osa «loomulikust protsessist». Ta rõhutas, et Türgi kasutab S-400 süsteemi seda NATO juhtimissüsteemi integreerimata, võttes eeskuju teistest alliansi liikmetest, kellel on Vene S-300 süsteemid.