Soomet vapustab teraapiakeskuse häkkimine ja väljapressimine

Soome siseminister Maria Ohisalo kirjutas Twitteris, et võimud peavad seoses turvalisushäirega Vastaamo psühhoteraapiakeskuses andma ohvritele kiiret kriisiabi ning juhtum on šokeeriv ja väga tõsine.

Vastaamol on harukeskusi kogu Soomes ning ta on riigi tervishoiusüsteemiga lepingulistes suhetes. Keskus kahtlustab laupäeval tehtud avalduses, et klientide andmebaas delikaatse informatsiooniga varastati kahe rünnaku käigus, mis said alguse juba ligi kahe aasta eest, novembris 2018.