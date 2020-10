Allikad: Brexiti kõnelused ei ole leppele lähemal kui enne

«Läbirääkimised lähevad edasi, aga me oleme ikka veel lahendusest kaugel,» kinnitas Euroopa Liidu kõrge ametnik.

Kõnelused jätkuvad Londonis kuni kolmapäevani ja siis jätkuvad need neljapäevast alates Brüsselis, väitis teine allikas.

Prantsusmaa Euroopa asjade minister Clément Beaune ütles eelmisel nädalal, et Euroopa Liit tahab kõnelused 31. oktoobriks lõpetada, sest siis jääb liikmesriikidel veel aega leping parlamentides ratifitseerida.

Ta ütles neljapäeval äriuudiste raadiojaamale BFM Business, et mõned päevad lisaaega võib novembri arvelt tulla, kuid selgusega on kiire.

Kumbki pool pole seni teinud vähimatki nihet teemade puhul, mis neid siiani lahutavad.

Siia kuulub näiteks võrdsete võimaluste kindlustamine, et Suurbritannia ei üritaks Euroopa Liidu keskkonna- ja tööturustandarditest taganeda. Samuti puudutab see riigiabi ja vaidluste lahendamise mehhanismi. Lahenduseta on ka Euroopa aluste ligipääs Briti kalavetele.

Brüssel on valmis pakkuma Londonile Euroopa turule pääsemiseks paremaid tingimusi, kui on Kanadal. Kuid nulltariifid ja nullkvoodid saavad tulla kõne alla vaid juhul, kui Suurbritannia on valmis tunnustama Euroopa standardeid ja regulatsioone.

Briti minister Brandon Lewis jäi pühapäeval Sky Newsile antud kommentaaris optimistlikuks.

«Ma loodan ja arvan, et leppe saavutamiseks on head võimalused,» ütles ta.