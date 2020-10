Pakistani peaminister süüdistas Macroni islami ründamises

Macron ütles pärast sõnavabaduse tunnis Muhamedi pilapilte näidanud Prantsuse ajalooõpetaja jõhkrat mõrva, et «ta tapeti, sest islamistid ei taha meie tulevikku».

Khani arvates külvab see märkus lahkhelisid.

Macron tekitas moslemites pahameelt juba varem, öeldes, et islam kui religioon on kriisis kogu maailmas.

«Rünnates islamit seda põrmugi mõistmata on president Macron rünnanud ja riivanud miljonite moslemite tundeid Euroopas ja kogu maailmas,» kirjutas Khan Twitteris.

Macroni väljaütlemised on teiste seas ärritanud ka Türgi presidenti Recep Tayyip Erdoğani.

Erdoğan kritiseeris laupäeval Macroni tema islami-poliitika pärast, öeldes, et ta vajaks vaimse tervise kontrolli.

Macroni ettepanek kaitsta Prantsusmaa ilmalikke väärtusi radikaalse islami eest on vihastanud Türgi valitsust, suurendades veelgi vastasseisu Prantsuse riigipea ja Erdoğani vahel.

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Josep Borrell mõistis pühapäeval hukka Erdoğani kommentaarid Macroni kohta, öeldes, et need on vastuvõetamatud.