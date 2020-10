Teadusajakirjad valivad USA valimistel poole

Tellijale

Arstiteadusele keskenduv The Lancet alustas poliitiliste seisukohavõttudega maikuus, kui osutas koroonapuhangu kontekstis juhtkirjas USA haiguste kontrolli keskuse (CDC) allakäigule Trumpi valitsemisajal. Muu hulgas toodi esile, et viimane CDC ohvitser kutsuti Hiinast tagasi 2019. aasta juulis. Lisaks heidetakse praegusele administratsioonile ette sedagi, et kui CDC esindaja hoiatas inimesi pressikonverentsil eesseisvate muutuste eest elukorralduses, siis pärast seda teda Valge Maja pressibriifingutele enam ei kutsutud. Hiljem on administratsioon CDC soovitusi veelgi õõnestanud. Nii lõppebki esimene juhtkiri tõdemusega, et valima peaks presidendi, kes oskab teadusega ümber käia.

Teine, pealkirjaga «Trump vs. Biden: võitlus rahva tervise eest» avaldati 22. augustil ning seal lisatakse etteheidete hulka ka president Obama Affordable Care Actina tuntud tervishoiureformide ümberlükkamine.

«USA peab eemalduma süsteemist, kus tervishoid on politiseeritud, vaidlusalune küsimus, mis on veel seotud tööhõive, sissetuleku ja immigratsioonistaatusega. Lisaks on president Trumpi isolatsionistlik ja teadusvastane administratsioon tervist ja tervishoidu tähtsuse järjekorras madaldanud.» Esile tuuakse ka juba avalikustatud plaanid vähendada juhtiva meditsiiniuuringute keskuse Riiklike Terviseinstituutide rahastust tuleval aastal seitsme protsendi võrra, küsitakse küsimusi WHO-liikmesuse taastamise kohta jne.