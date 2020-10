Norra karmistab nakkuslaine ohjeldamiseks koroonapiiranguid

Norra on koroonaviiruse pandeemiast võrdlemisi kergelt pääsenud. Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) andmeil on riigis viimasel kahel nädalal olnud 37,7 uut haigusjuhtu 100 000 elaniku kohta. See on madalaim näitaja ECDC 31 liikmesriigi seas.

WHO andmeil on uute nakkusjuhtude arv viimase nädala jooksul aga 20 protsenti tõusnud.

"Need arvud näitavad meile, et nakatumine on Oslos kasvamas hoolimata asjaolust, et meil on Norra karmimad piirangud," ütles meer Raymond Johansen. "See tekitab minus muret."