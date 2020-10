USA senat kinnitas Trumpi kandidaadi ülemkohtusse

Vabariiklaste kontrolli all olev sügavalt lõhestunud senat toetas Barretti nimetamist suuresti parteiliini pidi häältega 52-48. Nimetamise vastu hääletas vaid üks vabariiklane.

Tegemist on kolmanda ülemkohtusse jõudnud Trumpi kandidaadiga, tagades seal konservatiividele kindla kuus kolme vastu enamuse.

Demokraadid on olnud kategooriliselt vastu ülemkohtu liikme nimetamisele vahetult enne valimisi, kus on hääletanud juba 60 miljonit ameeriklast.

Barrett on katoliiklasest seitsme lapse ema, kes on kindlalt vastu abordile, mis on üks Ühendriikide kultuurilise lõhe keskseid küsimusi.