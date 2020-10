Süüria mässulised andsid Vene õhurünnakutele vastulöögi

Rühmitus on võidelnud Türgi poolel viimase sõjaväeoperatsioonides Süürias ja samuti on selle ridadest saadetud võitlejaid Liibüasse ja Mägi-Karabahhi.

Vabaühendus Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus teatas, et NLF pommitas valitsusvägede positsioone mässuliste kantsi lähedal.

«Rahvusliku Vabastusrinde rühmitused on alates esmaspäeva õhtust tulistanud sadu rakette ja mürske piirkondadesse Idlibist lõunas ja idas, mida kontrollivad režiimiväed,» teatas vaatluskeskus ja lisas, et lööke on antud Hama, Aleppo ja Latakia provintsidele.