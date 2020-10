Rootsi ametivõime ja pankasid tabas turvaandmete leke

Turvafirmast Gunnebo varastati augustis kokku 19 gigabaidi jagu infot ja umbes 38 000 faili, vahendas ajaleht Dagens Nyheter.

«On loomulikult kahetsusväärne, et meilt andmeid varastati,» ütles Gunnebo tegevjuht Stefan Syren lehele. «Me vaatame nüüd materjale üle ja juhul kui tegu on tundliku infoga, võtame me kliendiga ühendust.»

Lekkinud dokumentide seas on Rootsi parlamendi turvameetmed ja Rootsi maksuameti uue kontori plaanid, kirjutas leht.

Lisaks sellele lekkisid ka vähemalt kahe Saksa panga varakambriplaanid ning info alarmisüsteemide ja kaamerate kohta SEB panga Rootsi harus.

Gunnebo on hargmaine firma, mille klientide seas on tuumajaamad, haiglad ja lennujaamad.

Andmevargusest teavitati Rootsi julgeolekuteenistust augustis.

«Me võime ainult oletada, mis selle rünnaku sihtmärk oli, kuid me ei saa välistada, et tegu oli tööstussabotaaži katsega. On oluline järgida regulatsioone ja seega otsustasime me teavitada Sapot,» ütles firma toona avalduses.

Firma teatas ka, et rünnak oli «hästi organiseeritud».

Dagens Nyheter märkis, et viimasel ajal on firmasid tabanud hulk väljapressimisel põhinevad rünnakud, kus röövitakse tundlikku teavet ja ähvardatakse see lekitada, kui lunaraha ei maksta.