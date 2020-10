Valgevene opositsioon üritab streigiga Lukašenkat murda

25. oktoobri südaöö oli tähtaeg, mil Lukašenka oleks pidanud ametist lahkuma. Ootuspäraselt see nii ei läinud ja järgmisel päeval otsustasid opositsiooni toetajad lükata sisse järgmise käigu ning alustada üleriigilist streiki. Kuigi praegu ei ole massilisi sulgemisi näha, märkis üks opositsioonijuhte Svjatlana Tsihhanovskaja, et seisak on alles alanud.