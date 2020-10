Lavrov puutus kokku viirusekandjaga ja läheb karantiini

Vene päevalehe Kommersant teatel on see vaid teine kord alates pandeemia algusest, kui Lavrovi on nähtud avalikul üritusel maskiga.

Venemaal on registreeritud üle pooleteise miljoni COVID-19 nakkusjuhtumi ja 26 589 koroonaviirusest tingitud surma. Nakkusjuhtumite arv on ühtlaselt kasvanud ja viimastel päevadel on see püstitanud uusi rekordeid. Teisipäeval karmistas Vene valitsus piiranguid, nõudes maski kandmist mitmetes avalikes paikades.