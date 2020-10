Prantsusmaa kutsub Aafrikat võtma kontroll oma tuleviku üle

Kongo Vabariigi pealinnas Brazzaville'is toimunud kõrgetasemelisel seminaril kõneledes ütles Le Drian, et maailma iseloomustab jõhkrus ja võimude omavaheline rivaalitsemine. «Meie peame ühte hoidma,» ütles ta.

Le Driani sõnul aitas toonane manifest taastada kontrolli oma saatuse üle ning nüüd tuleks seda taas teha. Le Drian ei nimetanud riikide nimesid, kuid vihje kõneles selgesti murest Aafrika majandusliku sõltuvuse ja tema ressursside röövkasutuse pärast, mille taga on Venemaa, Hiina ja teised.

Prantsusmaa lähedane liitlane, Tšaadi president Idriss Déby toetas Driani öeldut, kuid lisas, et rohkem ja paremini tuleb võidelda ka Saheli piirkonnas maad võtva džihadismiga ning tõrjuda tuleb vaesust.

Kongo DV president Félix Tshisekedi ütles, et terrorism on «meie sajandi nuhtlus» ja Aafrika riikidel tuleb sellega koos võidelda. Ta osutas, et Kongo DV idaosas panevad relvastatud rühmitused toime kirjeldamatuid vägivallategusid, eriti naiste ja tütarlaste kallal.