Igor Eidman: Putin on patoloogiline argpüks

-Kas see on maavärisemine, Barrymore?

-Ei, söör, see on Putin, kes väriseb nõnda oma punkris, et isegi meil maa väriseb.

Pandeemia on näidanud, et Putini peamine iseloomuomadus on patoloogiline argus. See määrab kõik ülejäänu. Argpüks kardab ümbritsevaid ja on sellest tulenevalt ennetavalt agressiivne ning julm. Argpüks kardab, et tõe rääkimise järel teda karistatakse, sestap ta valetab pidevalt. Argpüks kardab konkurentsi ning ümbritseb end keskpärasustega; toetub pogrommitajatele – jõuametkondadele, mis pakuvad talle illusiooni julgeolekust. Argpüks mürgitab alatult oma kriitikuid ja valetab hiljem haledalt ning väriseb paljastamishirmus.

Mitmed maailma liidrid on läbipõdenud covidi – keegi neist pole nakkuse eest peitu pugenud. Vaid Putin on paaniliselt varjunud kuude kaupa punkrisse, mille külastajad on kohustatud eelnevalt nädalate kaupa karantiinis viibima ning hiljem mingi seninägematu «desinfektsioonikoridori» läbima. Demokraatlikult valitud juhi karjäär ei elaks sellist häbi üle. Ent diktaatori puhul pole argpükslikkus takistuseks. Stalin oli samuti patoloogiline argpüks, kes kartis tohutult rünnakut, kahtlustas orjameelset lähikonda reeturlikkuses, pelgas lennukitega lennata, külastada rinnet – üldiselt: värises kogu elu oma läbisuitsetatud naha pärast.

Putin reklaamib aktiivselt mingit imevaktsiini, millega juba tema tütar on vaktsineeritud, ning sunnib vaktsineerima oma oma ametnikke. Ent kardab ise vaktsineerida - vaatamata sellele, et tegu oleks parima reklaamiga tema väljamõeldisele. Sest patoloogiline hirm on ju kasust tugevam.

Stalinil õnnestus oma argpükslikkust varjata. Putin aga sooritas pandeemia ajal tõelise kapist väljatuleku. Maailma juhid teavad nüüd, et Venemaa president on patoloogiline argpüks. Loodan, et nad hakkavad sellest tulenevalt end temaga vastavalt ülal pidama.