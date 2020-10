Türgis põhjustasid pahameelt Charlie Hebdo pilapildid Erdoğanist

Pariisi ja Ankara suhted on sassis, sest Prantsusmaa toetab Süürias Kurdi omakaitseväge, keda Türgi peab terroristlikuks. Samuti on neil erimeelsusi Liibüa ja Ida-Vahemere osas.

Erdoğani pooldajad on avaldanud Twitteris Prantsuse kaubamärkide nimistuid, mida tuleks esimeses järjekorras boikottida. Samal ajal on aga mõned kasutajad märkinud, et presidendi abikaasal on eriline nõrkus Prantsuse luksuskaupade brändi Hermès suhtes.