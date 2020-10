Küprose rivaalitsevad liidrid kohtuvad novembri alguses

Tegemist on esimese kohtumisega Anastasiadese ja Tatari vahel ja seal mingeid suuremaid otsuseid tõenäoliselt ei langetata.

Liidrid kohtuvad maailmaorganisatsiooni kontrollitavas puhvertsoonis ÜRO missiooni juhi Elizabeth Spehari residentsis. Puhvertsooni on saare lõuna- ja põhjaosa juba aastakümneid eraldanud.

Türgi väed tungisid Küprose põhjaossa 1974. aastal pärast Kreeka sõjaväehunta toetatud riigipöördekatset kartusest, et see viib Küprose Kreekaga liidendamiseni.

Põhja-Küprosel on tänini mitu tuhat Türgi sõdurit ja Nikosia on poolitatud pealinn. Türgi kontrolli all olevas kolmandikus kuulutati 1983. aastal välja Põhja-Küprose Türgi Vabariik. Isehakanud riiki tunnustab vaid Türgi.