ÜRO tuumajärelevalve: Iraan ehitab uut maa-alust tuumarajatist

Iraan jätkab ka väherikastatud uraani varumist, kuid tuumarelva ehitamiseks pole seda piisavalt, ütles Grossi intervjuus The Associated Pressile.

Pärast juulis toimunud Natanzi tuumarajatise plahvatust teatas Teheran, et ehitab uue, turvalisema ehitise lähedalasuvates mägedes. Satelliitfotod piirkonnast Isfahani provintsis pole ilmselgeid märke kaevamistööst paljastanud.

«Nad on alustanud, kuid see pole valmis,» ütles Grossi. «See on pikk protsess.»