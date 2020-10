Suurem osa Stepanakerti 60 000 elanikust põgenes pärast sõjategevuse algust septembri lõpus. Maske mitte kandvad inimesed koonduvad end pommide eest kaitstes aga kitsastesse ja halva ventilatsiooniga keldritesse. See tähendab, et viiruse levikuks on loodud soodne pinnas.