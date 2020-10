Välismaa lühiuudised

Valgevene opositsiooniliider Svjatlana Tsihhanovskaja ütles eile, et on rahul esmaspäeval alanud üldstreigiga, mis algas päev pärast seda, kui Valgevene president Aljaksandr Lukašenka ignoreeris opositsiooni ultimaatumit pühapäeval ametist tagasi astuda. «Tahame, et kogu riik sellel üldstreigil osaleks,» lausus Tsihhanovskaja, «nii näitavad Valgevene inimesed oma suhtumist režiimi ja seda, kuidas nad on valmis diktatuuri vastu võitlema.» Lukašenka iseloomustas streike kui «organiseeritud kriminaalsete rühmituste tegevust» ning ütles, et riik seisab silmitsi terroriähvardustega. AFP/BNS