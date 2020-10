Nigeris nõutakse röövitud USA misjonäri eest lunaraha

USA välisministeerium kinnitas, et on Waltoni röövimisest teadlik.

Nende seas on ameeriklasest abitöötaja Jeffery Woodke, kes rööviti Abalaki linnas 2016. aasta oktoobris ja on arvatavasti toimetatud naaberriiki Malisse.

Nigeri president Mahamadou Issoufou ütles mullu septembris, et tal on informatsiooni, et Woodke on elus ja hea tervisega.