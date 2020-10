Indias ületas koroonakkuste arv kaheksa miljoni piiri

India suremus on pks maailma madalamaid ja ka nakkuste arv on viimastel päevadel aeglustunud, kuid võimud ootavad uut haiguslainet pärast riigi üht tähtsamat usupüha Diwalit 14. novembril.

New Delhis registreeriti kolmapäeval 5000 uut juhtu, mis on ööpäevame rekord. Ametiisikud on hoiatanud, et järgmise laine ajal võib pealinnas uute juhtumite arv küündida enam kui 10 000-ni.