Mehhiko salahaudadest leiti vähemalt 59 inimese säilmed

Guanajuato on Mehhiko üks vägivaldsemaid osariike, mille jõukus ja ulatuslik energiataristu on pälvinud kuritegelike jõukude tähelepanu.

«Valdav enamik surnukehi, millel on veel kude või muid märke, on noorte, isegi väga noorte inimeste, võimalik, et isegi teismeliste omad,» lausus Mehhiko riikliku otsimiskomisjoni (CNB) juht Karla Quintana.