Nice'i noarünnakus kolm ohvrit, Prantsusmaa Saudi konsulaadis üks vigastatu

Estrosi sõnul kordas kinnivõtmisel haavata saanud mees juba ravimite mõju all olles endiselt «Allahu akbar» («Jumal on suurim»).

Estrosi ütles, et Macroni on varsti Nice'i oodata, ning nõudis kõigile Prantsusmaa kirikutele täiendavaid turvameetmeid, öeldes, et vastasel juhul tuleks need ettevaatusabinõuna sulgeda.