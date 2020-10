Soome kaitsepolitsei: pandeemia vähendas spioonide hulka riigis

Koroonaviiruse tõttu kehtestatud piirangud tähendavad ka seda, et tänavu on Soomes tegutsenud varasemast vähem spioone, kuid samas on laiemalt kasutusele võetud kaugtöö tõttu kasvatanud oht, et võõrjõud ja kurikaelad pääsevad ligi tundlikule informatsioonile, leidis Soome kaitsepolitsei (Supo) oma täna avaldatud raportis.