Poola president avaldas toetust abordikeelu vastu protestijatele

Sellega eemaldus president konservatiivse valitsuse seisukohast, mis nõuab abordikeeldu ka väärarengu korral, ja mis on vallandanud ulatuslikud protestid. «Ei saa olla, et seadus nõuab naistelt niisugust kangelaslikkust,» ütles Duda raadiousutluses.

Poolas on juba seitse päeva avaldatud meelt põhiseaduskohtu otsuse vastu, mis kuulutas loote väärarengu tõttu raseduse katkestamise põhiseaduse vastaseks. See otsus keelab sisuliselt igasuguse abordi riigis, kus abordiseadused on juba niigi Euroopa rangeimad.

Tänavaprotestid on toonud ilmsiks sügava lõhe Poola ühiskonnas.

Neljapäeva õhtul ründas paremäärmusik noorterühmitus mitmes linnas meeleavaldustel osalenud naisi. Selleni jõuti pärast Poola mõjuvõimsama poliitiku, võimuerakonna Seadus ja Õiglus (PiS) esimehe ning siseministri ja asepeaministri Jarosław Kaczyński üleskutset oma toetajatele tulla tänavaile ning kaitsta kirikuid, kus protestivad naised pühapäeval missasid häirisid ja müüridele loosungeid kirjutasid.

Paljud tõlgendasid Kaczyński üleskutset loana protestijate vastu vägivalda kasutada.

Duda neljapäevane kommentaar on teravas vastuolus esialgse reaktsiooniga konstitutsioonikohtu otsusele. Veel eelmisel nädalal tervitas ta otsust ja kinnitas, et on abordi vastu isegi kui loode on pöördumatult kahjustatud.