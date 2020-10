Poola president taganes äärmuskonservatiivide vaatest abordile

See otsus keelab sisuliselt igasuguse abordi riigis, kus abordiseadused on juba niigi Euroopa rangeimad.

Duda neljapäevane kommentaar on teravas vastuolus esialgse reaktsiooniga konstitutsioonikohtu otsusele. Veel eelmisel nädalal tervitas ta otsust ja kinnitas, et on abordi vastu isegi kui loode on pöördumatult kahjustatud.