Merkel hoiatab valede eest koroonavastases võitluses

Merkel leppis eile videokonverentsil 16 liidumaa juhitidega kokku, et riigis suletakse neljaks nädalaks restoranid, baarid, kinod, teatrid ja teised kultuuri- ja meelelahutusasutused, et takistada koroonaviiruse järsku levikut.

Merkel sai piirangutele toetuse kõigilt erakondadelt, aga tööstusgrupid hoiatasid, et väikeettevõtetel on ellujäämisega raskusi hoolimata valitsuse lubatud 10 miljardi euro suurusest abist.

Viimastel kuudel on Saksamaal sagenenud koroonaskeptikute protestid, mis mõnikord lähevad vägivaldseks.

Merkel ütles täna rahvaesindajatele, et olukorras, kus nakkusjuhtude arv nädalaga kahekordistub ja intensiivraviosakondade vastuvõtuvõime piirid on lähedal, on ranged piirangud ainus vastutustundlik valik.