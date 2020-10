Täna südaööst kehtima hakkava karantiini eel täitsid prantslased poed ning juuksurisalongid. Inimesed ostsid kokku nii makarone kui ka tualettpaberit, aga ka printeritahma ja elektroonikaseadmeid, et valmistuda kodust töötamiseks.

«Ma kogun varusid, sest me ei tea, millal see lõppeb, rääkis Pariisi elektroonikakaupluses oste teinud Catherine Debeaupuis.

Rahvast täis Pariisi supermarketis ostis Mourad Amarouche eile õhtul aga tualettpaberit ja pastat. «Igast ühest üks, me jääme rahulikuks,» selgitas ta. «Nappust ei tule, aga ma loodan, et ei pea tulema tagasi homme, kui siin on kõvasti rahvast.»