Briti Tööparteis käärib eksjuhi liikmesuse peatamise järel

Corbyni liikmesus peatati pärast seda, kui ta ütles, et ei nõustu kõigi väidetega võrdõiguslikkuse ja inimõiguste komisjoni (EHRC) raportis, kus toodi välja, et tema ametiajal pisendati juutidest liikmete kaebuste tähtsust või jäeti need sootuks tähelepanuta.