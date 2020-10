Kõigis Lääne-Balkani riikides on Covid-19sse haigestumine kasvanud sedavõrd kiiresti, et haiglatel napib suutlikkust uusi patsiente vastu võtta. Mitmel pool on see toonud kaasa võidujooksu ajaga, et ehitada uusi kliinikuid, sest eeldatavasti kasvab nakatumine piirkonnas ka lähinädalatel.