Lukašenka paiskas süngeid ähvardusi Valgevene meeleavaldajatele

«Need, kes tulevad täna raudteele, riputavad fašistlikke lippe elektriliinidele, need, kes püüavad täna purustada, õõnestada riigi taristut, peavad teadma: tänasest eriti kodanike korterites, kuhu nad end peidavad, me vange enam ei võta,» hoiatas Lukašenka, kohtudes jõuametkondade uute juhtidega, kelle ametissenimetamisega püüab ta kuid kestnud protestide olukorras võimuhaaret tugedada.

«Kui keegi puudutab sõjaväelast (ma tegin kindralitele juba märkuse), peab ta sealt lahkuma vähemalt käteta. Ütlesin seda avalikult, et kõik mõistaks meie edaspidist otsustavust. Edasi on kõik. Meil pole taganeda kuhugi, me ei kavatse taganeda. Hakakem tegutsema, kes on valmis,» ütles ta.