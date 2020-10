Leht: armeenlaste vastu kasutatakse Kanada sõjaväetehnikat

Relvaekspordi asjatundja Kelsey Gallagher ütles lehele, et fotodel on selgelt näha MX-15D kuvamis- ja sihtimissüsteem, mille on valmistanud Kanada ettevõte L3Harris Wescam.

«Kuigi me teame, et see on Wescami sensor juba selle torni nägemise kaudu, teeb «CMX-15D» seeriakood selle alusplaadil vaieldamatuks, et see on Kanadas toodetud riistvara,» ütles ta.