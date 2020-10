Poolas avaldasid taas kümned tuhanded meelt abordiseaduse vastu

Poola president Andrzej Duda ütles neljapäeval, et naistel peaks olema õigus otsustada abordi kasuks loote väärarengu korral.

Sellega eemaldus president konservatiivse valitsuse seisukohast, mis nõuab abordikeeldu ka väärarengu korral, ja on vallandanud ulatuslikud protestid.

«Ei saa olla, et seadus nõuab naistel niisugust kangelaslikkust,» ütles Duda raadiousutluses.

Poolas on juba kaheksa päeva järjest avaldatud meelt põhiseaduskohtu otsuse vastu, mis kuulutas loote väärarengu tõttu raseduse katkestamise põhiseaduse vastaseks. See otsus keelab sisuliselt igasuguse abordi riigis, kus abordiseadused on juba niigi Euroopa rangeimad.