Itaalias nakatus ööpäevaga koroonaviirusesse enam kui 31 000 inimest

«Mul on vaid üks küsimus, et mida te veel ootate,» lisas Burioni, kes nõuab võimudelt pandeemia ohjeldamiseks piirangute karmistamist.

«Olukord on halvenemas kõikjal riigis. Kasvamas on ühtlasi intensiivravi vajavate patsientide arv,» kinnitas terviseinstituudi juht Silvio Brusaferro pressikonverentsil.

Maailmas viiruselevikut jälgiva Johns Hopkinsi ülikooli statistika kohaselt on Itaalias pandeemia algusest koroonaviiruse tõttu surnud 38 122 ja nakatunud 616 595 inimest.

Euroopas on uue koroonaviiruse pandeemia algusest saadik tuvastatud üle kümne miljoni nakatunu, ilmnes neljapäeva õhtul uudisteagentuuri AFP ametlikel andmetel põhinevast statistikast.

See 52 riiki hõlmav piirkond on nüüd maailmas kolmandal kohal Ladina-Ameerika ja Kariibi mere regiooni ning Aasia järel, kus kinnitust on leidnud vastavalt 11,2 ja 10,5 miljonit nakkusjuhtu.