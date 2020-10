Biden ühendab Michiganis jõud Obamaga, Trump suundub Pennsylvaniasse

Bideniga liitub laval ka Ühendriikide endine president Barack Obama. Tegemist on esimese korraga, kus Obama ja tema endine asepresident koos kampaaniat teevad.

Obama on varem Bideni heaks kampaaniat teinud üksi näiteks Floridas, kus ta arvustas muu hulgas Trumpi toimetulekut koroonakriisiga.

Trump võitis nelja aasta eest nii Michiganis kui Pennsylvanias. Ent Biden on portaali FiveThirtyEight andmeil praegu juhtpositsioonil mõlemas osariigis. Pennsylvanias on valijamehi 20 ja Michiganis 16.

Texase osariigis on juba praeguseks hetkeks hääletatud rohkem kui 2016. aasta presidendivalimistel, teatas teiste seas uudistekanal CNN. Osariigis on eelhääletanud juba üle üheksa miljoni inimese, samas kui 2016. aasta valimistel oli hääletanuid kokku alla üheksa miljoni.

Texas on olnud kaua aega vabariiklaste kants, kuid demokraatide toetus osariigis on kasvanud ja Bidenil nähakse võimalust seal isegi võita. Arvamusuuringute kohaselt on Trumpil Texases siiski väike edumaa.