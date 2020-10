FOTOD ⟩ Lyonis ründas relvastatud mees preestrit, politsei on kahtlustatava tabanud

Kreeklasest preester oli rünnaku hetkel kirikut sulgemas. Siseministeerium kirjutas Twitteris, et intsident riigi kaguosas Lyonis «jätkub».

«Tunnistajate esialgsele kirjeldusele vastav isik on kinni võetud,» ütles Lyoni prokurör Nicolas Jacquet. Prokuröri sõnul ei olnud kahtlusalune kinnipidamisel relvastatud.

«Sündmuskohal on julgeoleku- ja päästeteenistused,» lisas ministeerium, manitsedes inimesi piirkonnast eemale hoidma. Tulistamine leidis aset kolm päeva pärast seda, kui noaga relvastatud 21-aastane tuneeslane tappis Nice'i kirikus kolm inimest.

Prantsusmaal on pinged lahvatanud pärast seda, kui satiirileht Charlie Hebdo septembri algul avaldas prohvet Muhamedi pilavad pildid. Sellele järgnesid rünnak lehe endise toimetuse lähedal, õpetaja pea mahavõtmine ja rünnak Nice'is.

Välisminister Jean-Yves Le Driani sõnul ähvardab Prantsusmaa kodanikke julgeolekuoht kõikjal, kus nad viibivad. Hoiatus on edastatud kõigile prantslastele välismaal.

Prantsusmaal jõustusid reedel taas ranged koroonapiirangud, kuid valitsus tegi erandi pühakodadele, et seal saaks tähistada pühapäeval kõigi pühakute päeva.

Prantsusmaa on kõrgendatud valmisolekus alates 2015. aasta jaanuari veretööd Charlie Hebdo toimetuses. Sestsaadik on riigis džihaadirünnakutes hukkunud üle 250 inimese. Pinged on eriti kõrgel alates septembrist, mil algas kohtuprotsess viie aasta taguse rünnaku 14 kaasosalise üle.