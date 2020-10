Venemaa lubas toetada Armeeniat lahingute korral Armeenia piirides

Venemaal on Armeenia suuruselt teises linnas Gjumris sõjaväebaas, samuti julgeolekulepe Jerevaniga. Venemaa on varem öelnud, et kaitsepakt ei laiene Mägi-Karabahhile. Vene välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova lausus telepöördumises, et valitsus arutab konkreetseid toetusformaate Armeeniale. Samuti kutsus ministeerium vaenupooli kehtestama viivitamatult relvarahu, leevendama pingeid ja alustama sisulisi kõnelusi.