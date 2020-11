FOTOD ⟩ Filipiinidele jõudis võimas taifuun Goni

«Olukord on äärmiselt ohtlik,» teavitas ilmateenistus juba varem. Tormi teelt on evakueeritud pea miljon inimest.

«Catanduanese, Camarines Suri ja Albay provintsides on oodata katastroofilisi ilmastikutingimusi järgmise 12 tunni jooksul. Oodata on suuri kahjustusi,» hoiatas ilmateenistus.

«Tuul on väga tugev. Kuuleme, kuidas see räsib puid. See on väga tugev,» ütles 21-aastane Francia Mae Borras uudisteagentuurile AFP oma Legazpi rannikulinnas asuvast kodust.