Türgi välisminister sõitis Bakuusse arutama Mägi-Karabahhi konflikti

Çavuşoğlu teatas oma visiidist Bakuusse varem Twitteris: «Me oleme taas Bakuus koos oma vendadega, et vahetada arvamusi viimaste arengute kohta Mägi-Karabahhis ja väljendada oma kindlat toetust Aserbaidžaanile.»

Türgi välisminister külastab Aserbaidžaani ajal, mil armeenlaste asustatud Mägi-Karabahhi üle on Aserbaidžaani ja Armeenia vahel taas puhkenud lahingud.

Alijev ütles varem sel nädalal, et toetab Mägi-Karabahhi lahendamiseks Aserbaidžaani, Armeenia, Türgi ja Venemaa ehk 2+2 formaati.

«See oleks meile vastuvõetav, sest Türgi ja Venemaa on meie naabrid ja riigid, millega meil on tihedad sidemed, ja riigid, kellel on suur potentsiaal omavaheliseks koostööks,» ütles Alijev intervjuus Interfaxile 28. oktoobril.