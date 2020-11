Saksa kristlikud demokraadid valivad uue liidri jaanuari keskpaigas

Uuel liidril on suur tõenäosus asuda ka Saksa kantsleri positsioonile, kui CDU ja selle Baieri sõsarpartei Kristlik-Sotsiaalne Liit (CSU) saavutavad valimistel edu.

Võimaliku kandidaadina on nimetatud ka Baieri liidumaa peaministrit ja CSU liidrit Markus Söderit, kes on aga korduvalt kinnitanud, et tema koht on Baieris. Viimase arvamusküsitluse kohaselt oleks ta sakslaste eelistatuim kandidaat 52 protsendi suuruse toetusega, edestades populaarsuselt teist Friedrich Merzi 25 protsendiga.