Minister: Inglismaa lukkupanek võib kesta üle nelja nädala

Valitsuse liige Michael Gove aga ütles, et karmid meetmed jäetakse jõusse, kui nakkusnäitaja ehk see, kui palju inimesi võib üks nakatunud inimene ise nakatada, jääb üle ühe.

Gove'i sõnul oleks rumal praegu absoluutse kindlusega prognoosida, mis võib nelja nädala jooksul juhtuda. «Loomulikult me vaatame üle, mida on vaja teha, kuid meil on selge plaan neljanädalaseks perioodiks,» ütles ta.