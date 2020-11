Prantsuse politsei vabastas Lyoni preestri tulistamises kahtlustatava

Lyoni prokuratuur teatas, et mees, kes varsti pärast laupäevast tulistamist vahi alla võeti, vabastati pärast seda, kui ei leitud tõendeid tema seotuse kohta tulistamisega. Seetõttu viibib vaimuliku ründaja ilmselt endiselt vabaduses.

Preester on pärast kärbikust tulistamist kriitilises seisundis, ütles üks politseiametnik.

Kreeka õigeusu piiskopkond Prantsusmaal ütles, et ohvriks oli isa Nikolaos Kakavelakis ning et pärast Lyoni kirikus töötatud aega pidi Kakavelakis varsti naasma Kreekasse. «Palvetame ta kiire tervenemise eest ning mõistame üheselt hukka kõik vägivalla vormid,» teatas kirik.

Prantsusmaa on kõrgendatud valmisolekus alates kolme inimese tapmisest neljapäeval Nice'i kiriku ees. Üle kogu maailma on puhkenud pinged Prantsuse ajakirjas avaldatud prohvet Muhamedi pilapiltide tõttu. Prantsuse peaminister lubas religiooniga seotud paikadele suuremat kaitset.

Kreeka õigeusu kiriku pea Prantsusmaal, Emmanuel Adamakis, lausus Prantsuse raadiojaamale Europe 1, et Kakavelakis ei pidanud Lyonis enam jumalateenistusi ning «tal oli palutud naasta Kreekasse».

Antoine Callot, teise Lyonis asuva Kreeka õigeusu kiriku preester, lausus Associated Pressile, et linna Kreeka õigeusu kogukond pole saanud mingeid ähvardusi, kuid lisas, et palus kohe pärast laupäevast vahejuhtumit politseilt oma kirikule kaitset.