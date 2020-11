WHO juht läks pärast kontakti koroonapositiivsega eneseisolatsiooni

«Ma tunnen end hästi ja olen sümptomiteta, kuid lähen vastavalt @WHO protokollidele lähipäevadeks karantiini ja töötan kodust,» lisas ta.

Tedros on olnud eesliinil ÜRO terviseameti võitluses mullu detsembris Hiinas välja ilmunud pandeemia vastu, mis on nõudnud ligi 1,2 miljoni inimese elu ja nakatanud kogu maailmas üle 46 miljoni inimese.

WHO peadirektor rõhutas Twitteris, et tervisereeglite järgimine kõigi poolt on kriitiliselt tähtis.