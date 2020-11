Colombia endised mässulised avaldasid pealinnas meelt mõrvade vastu

«Me koondume selleks, et nõuda austust meie elude vastu ja rahulepingu järgimist,» ütles FARC-i senaator Victoria Sandino, kelle sõnul on tegemist genotsiidiga pool sajandit väldanud verise konflikti lõpetanud leppe allkirjastajate vastu.

Colombia kongressis on rahuleppega FARC-ile reserveeritud kümme kohta.

Kongress on selle kavatsuse siiski tagasi lükanud. FARC-i andmeil on rahuleppe sõlmimisest saadik tapetud 236 selle allkirjastajat. Valitsuse väitel on enamiku tapmiste taga narkojõugud.