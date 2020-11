Trump võib vallandada koroonajuht Fauci

Trump ütles Floridas valimiskoosolekul, et koroonapandeemia leiab pärast valimisi ilmselt uudistes vähem kajastamist ning andis mõista, et võib pärast valimisi Fauci vallandada.

Fauci on viimasel ajal öelnud, et Trump on eiranud tema nõuandeid koroonaviiruse leviku ohjeldamisel ning et ta ei ole presidendiga juba üle kuu aja rääkinud.