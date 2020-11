Nigel Farage loob koroonameetmete vastase Briti erakonna

Briti Iseseisvuspartei (UKIP) endine juht pani ülemöödunud aastal aluse Brexiti Parteile, et suurendada survet valitsusele riigi väljaviimiseks Euroopa Liidust.

«Kuigi jälgime Brexitit endiselt valvsalt, on aeg oma energia mujale suunata,» kirjutas Farage ajalehes Sunday Telegraph.

«Hetke pakilisim probleem on valitsuse reageerimine koroonaviirusele, millega rahvas heidutatakse alistuma ning surutakse neile peale karantiin, reeglid ja karm kord. See ei ole õige viis tegelda haigusega, mis on tulnud kauaks, võib-olla igaveseks.»