Mehhiko surnutepüha festivali ajal on surm tavaliselt põhjus pidutsemiseks, kuid tänavu on paraadid tühistatud ning paljud surnuaiad pandeemia tõttu külalistele suletud.

Traditsioonilised pidustused, mis 2003. aastal lisati UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja, keskenduvad uskumusele, et lühikese aja kestel saavad elavad ja surnud kokku tulla. Tänu kirevatele värvidele ja karikatuuri meenutavatele luukerekostüümidele on surnutepäevast saanud sümbol, mida seostatakse kogu maailmas Mehhiko kultuuriga.

Tänavu kehutasid võimud aga inimesi kodus püsima, et mitte levitada koroonaviirust, mis on surmanud Mehhikos üle 90 000 inimese – vaid vähestes riikides on ohvreid olnud rohkem.