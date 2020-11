Uuring: abordiküsimus vähendas Poola võimupartei toetust

Päevalehe Rzeczpospolita uuringust nähtus, et üle 70 protsendi poolakatest tahaks, et Jarosław Kaczyński PiS-i juhikohalt tagasi astuks.

Kaczyński on valitsuses julgeoleku eest vastutav asepeaminister, kuid teda nähakse tegeliku valitsejana. Analüütikud usuvad, et Kaczyński on põhiseaduskohtu otsuse taga, millega keelati abort välja arvatud juhul, kui rasedus on vägistamise või intsesti tagajärg või kujutab ohtu ema elule.