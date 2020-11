Ajal, kui Itaalia võimud arutavad, millal ja milliseid piiranguid kehtestada, muretsevad riigi tervishoiutöötajad üha kiiremini täituvate haiglate ja nappide töökäte pärast. Tšehhis on kriis juba reaalsus: haiglatesse on appi suundunud tudengid, vabatahtlikud ning isegi Praha linnapea. Maailmas on praeguseks surnud Covid-19 tagajärjel üle 1,2 miljoni inimese.



Uudisteagentuuri AFP arvepidamise kohaselt ületas koroonasurmade arv maailmas täna hommikul 1,2 miljoni piiri, seejuures iga viies surm on aset leidnud Ameerika Ühendriikides.

Nakatunud on koroonaviirusega maailmas ligi 46,5 miljonit inimest.

Alates oktoobri keskpaigast on maailmas Covid-19sse surnud üle 100 000 inimese ning viimasel nädalal on ööpäevane suremus ületanud 6500, surmadest ligi 40 protsenti on leidnu aset Euroopas, kus viirus levib praegu kõige kiiremini.

Tšehhi tervishoiusüsteemi ähvardab koroonaviiruse all kokkuvarisemine, mistõttu on haiglatesse appi värvatud nii meditsiinitudengid, pensionil õed, vabatahtlikud kui ka Praha linnapea.

10,7 miljoni elanikuga riigis on praegu hõivatud 70 protsenti haiglakohtadest, mistõttu väljaõppinud meditsiinitöötajate hooleks on jäetud raskemalt haiged patsiendid ning teistega tegelevad vabatahtlikud.

Itaalia tervishoiuministeeriumi teadusnõunik Walter Ricciardi hoiatas, et valitsus raiskab liialt aega vaieldes piirangute kehtestamise üle – võimalike meetmetena on kõne all üleriigiline öine liikumiskeeld alates kella 21st, keeld regioonide vahel reisida ning kaubanduskeskuste sulgemine nädalavahetusel.

«Nagu teistes Euroopa riikides, pole poliitikutel olnud julgust teha kiireid otsuseid õigel ajal,» ütles Ricciardi The Guardianile. «Nüüd liigume iga mööduva tunniga lähemale üleriigilisele lukkupanekule. Aeg läheb raisku.»