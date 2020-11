Kolm aastat kestnud põud hävitab Maroko apelsini- ja oliiviistandusi

«Need puud on ligi 20 aastat vanad – need on surnud, siin pole enam üldse vett,» ohkas talupidaja Ahmed Driouch, vaadates oma närtsinud apelsinipuid, millelt kolm aastat kestnud ja üha rängemaks muutuva põua jäljed selgelt näha. Edela-Marokos asuva Agadiri ümbruse tasandikud on krõbekuivad, sest väärtuslikud veevarud suunatakse põuda kannatavalt põllumaalt majapidamistesse.