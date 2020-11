Läti epidemioloog soovitab koroonapiiranguid karmistada

Perevoscikovs ütles esmaspäeval pressikonverentsil, et uute piirangute kehtestamine on keeruline teema, kuid piirangumeetmete vajalikkust on korduvalt rõhutatud.

Ta märkis, et avalikkuselt on korduvalt palutud täita ohutusnõudeid nagu suhtlusvahemaa hoidmine, käte pesemine ja haigena kodus püsimine, kuid eksperdid näevad, et haiged kodus ei püsi.

Koroonaviiruse nakkus levib töökohtades ja paljud inimesed saavad viiruse avalikust ruumist, kus kontaktseid pole võimalik tuvastada.

Epidemioloog nentis, et ta ei ole praeguste koroonapiirangute tõhususe osas optimistlik, sest paljud inimesed ei pea neist kinni.

Samuti ei viita praegune olukord, et olukord oleks stabiliseerumas, ütles Perevoscikovs.